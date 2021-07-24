مدير مستشفى سطيف يُوضح: لم نسجل إنقطاعا تاما للأكسجين والوفيات إعتيادية

أكد المدير العام للمستشفى الجامعي عبد النور سعادنة بسطيف نورالدين عطوي، أن المستشفى لم يسجل ولو للحظة انقطاعا تاما لمادة الأكسجين.

وأورد ذات المسؤول، في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، اليوم السبت، إنه لا يمكن توقع أن يبقى مستشفى دون هذه المادة.

وأوضح عطوي: “حقيقة حصل تذبدب ما أدى الى انخفاض نسبة الضغط فيما يخص نسبة الاكسجين التي تصل الى المرضى، هذا ما لا يمنع من القول أنه تم تسجيل بعض الوفيات التي اعتدنا تسجيلها يوميا بسبب الكوفيد”.

وأضاف المدير، إنه وفي ظل الارتفاع الرهيب للوباء في هذه الموجة، فقد سجل المستشفى زيادة في عدد الوفيات مقارنة بالأيام السابقة.

وتابع ذات المسؤول، إن المختصين يؤكدون إن الاكسجين يستهلك بقوة خلال هذه الموجة وهو ما يجعل الحاجة إليه كبيرة.

مشيرا إلى إن التذبذب في مادة الاكسجين يؤدي الى خطر الموت للمرضى، مؤكدا إنه قد تم دق ناقوس الخطر بخصوص التزود بمادة الأكسجين وما يعرفه من تذبذب.

هذا وطمأن مدير المستشفى، إن يتوقع التحكم في الوضعية من خلال التزود بمادة الأكسجين من بلارة بجيجل، حسب ذات المصدر.