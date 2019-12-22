مدير مستشفى غليزان يكشف تفاصيل وفاة الراقي بلحمر

كشف مدير مستشفى محمد بوضياف بولاية غليزان، كمال خفيف، عن تفاصيل صادمة عن كيفية مقتل الراقي بلحمر.

وقال مدير مستشفى محمد بوضياف، اليوم الأحد للنهار، أن الضحية المسمى بلحمر الحاج والمدعو بلحمر، والمولود بتاريخ 16 جانفي 1967، تم نقله لمستشفى محمد بوضياف على تمام الساعة الثانية وستة عشرة دقيقة صباحا.

الضحية تم إستقباله متوفيا في عين المكان، وذلك بعد تعرضه لطعنات بخنجر على مستوى كامل جسمه.

وقال مدير مستشفى محمد بوضياف أن الضحية تم طعنه بالخنجر من الأمام وكذا من الخلق، مضيفا أنه طعن كذلك على مستوى القلب.