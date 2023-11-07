مدير مستشفيات قطاع غزة: توقف 18 مستشفى عن الخدمة بينها 8 مستشفيات حكومية

كشف مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة في غزة، محمد زقوت، عن توقف 18 مستشفى عن الخدمة بينها 8 مستشفيات حكومية.

وأكد زقوت في تصريحات خص به قناة الجزيرة، بأن الوضع كارثي في مستشفيات القطاع ولا يمكن وصفه خصوصا في مناطق الشمال.

وأضاف في السياق ذات صلة أن مستشفيات مناطق الشمال تعاني من انقطاع الأدوية والمواد الغذائية.

وتابع مدير مستشفيات قطاع غزة، أنه تم تحويل 9 حالات فقط إلى مصر من الجرحى بعد وساطات طويلة.

هذا وتتواصل في اليوم الـ32 من الحرب على غزة، الغارات المكثفة على القطاع، وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.