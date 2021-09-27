مدير مصنع صيدال قسنطينة لتلفزيون النهار: “عملية إنتاج لقاح كورونا ستكون بعد غد الأربعاء”

صرح مدير مصنع صيدال قسنطينة لتلفزيون النهار، اليوم الإثنين، أن عملية إنتاج لقاح كورونا ستكون بداية من هذا الأربعاء 29 سبتمبر .

وكشف المدير في تدخل له عبر “السكايب” في برنامج “تساؤلات”، أن القدرة الإنتاجية للقاح كورونا تقدر بـ 320 ألف جرعة في ظرف 8 ساعات.

قبل أنيضيف ذات المتحدث قائلا:” سنصل لإنتاج 5.3 مليون جرعة لقاح شهريا بداية من جانفي 2022″

واختتم مدير صيدال:”المخطط المبرمج هو إنتاج 60 مليون جرعة خلال سنة 2022.”