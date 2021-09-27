مدير مصنع صيدال قسنطينة لتلفزيون النهار: “عملية إنتاج لقاح كورونا ستكون بعد غد الأربعاء”
بقلم خالد زوبيري
صرح مدير مصنع صيدال قسنطينة لتلفزيون النهار، اليوم الإثنين، أن عملية إنتاج لقاح كورونا ستكون بداية من هذا الأربعاء 29 سبتمبر .
وكشف المدير في تدخل له عبر “السكايب” في برنامج “تساؤلات”، أن القدرة الإنتاجية للقاح كورونا تقدر بـ 320 ألف جرعة في ظرف 8 ساعات.
قبل أنيضيف ذات المتحدث قائلا:” سنصل لإنتاج 5.3 مليون جرعة لقاح شهريا بداية من جانفي 2022″
واختتم مدير صيدال:”المخطط المبرمج هو إنتاج 60 مليون جرعة خلال سنة 2022.”
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