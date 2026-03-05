مدير مطار الجزائر الدولي يعزي عائلات ضحايا سقوط طائرة نقل عسكرية

قدّم الرئيس المدير العام لـ شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر الدولي، سعيد مختار مديوني، تعازيه الخالصة إثر حادث سقوط طائرة نقل عسكرية وقع اليوم، والذي أسفر عن استشهاد عدد من أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وجاء في نص التعزية أن الرئيس المدير العام تلقى نبأ الحادث ببالغ الحزن والأسى، عقب سقوط طائرة نقل عسكرية وما خلّفه من استشهاد عدد من أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وبهذه المناسبة الأليمة، عبّر سعيد مختار مديوني، باسمه وباسم كافة إطارات وعمال الشركة، عن أصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر المواساة إلى عائلات الشهداء وإلى أفراد الجيش الوطني الشعبي.

كما دعا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وخُتمت رسالة التعزية بالدعاء للشهداء بالرحمة والمغفرة: “رحم الله الشهداء وإنا لله وإنا إليه راجعون.”