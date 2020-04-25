مدير معهد الصحة العمومية: 5433 مصابا بكورونا استفادوا من العلاج بالكلوروكين

كشف المدير العام لمعهد الصحة العمومية، عضو بلجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، لياس رحال، أن بروتوكول العلاج بالكلوروكين، قد اثبت نجاعته لدى معظم المصابين.

وأشار البروفسور في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد المرضى الذين استفادوا من العلاج بالكلوروكين منذ 24 مارس الماضي، الى غاية أمس الجمعة، بلغ 5433 حالة.

وأوضح رحال أن نسبة 21.3 %، من المصابين بكورونا، تلقوا العلاج بالكلوروكين لمدة تراوحت ما بين 5 الى 6 أيام، و1.8 بالمائة فقط تلقت هذا العلاج لمدة تراوحت بين يوم واحد و5 أيام.