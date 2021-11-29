مدير معهد باستور: أؤكد أننا دخلنا رسميا في الموجة الرابعة

أكد المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، دخول الجزائر في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد. مع تزايد ملحوظ في عدد الإصابات لكن لم نصل بعد إلى ذروة الموجة.

ودعا درار في حديثه لإذاعة سطيف اليوم الإثنين، المواطنين إلى الإسراع في أخذ جرعات التلقيح، لتفادي العودة إلى ماعشناه خلال الموجة الثالثة.

وقال مدير باستور أن المناخ البارد وفصل الشتاء يسمح بانتقال الفيروس ولم نصل بعد الى ذروة الموجة الرابعة لذلك علينا الحذر .

كما أشار ذات المتحدث إلى أن الموجة الثالثة عرفت تشبع في المستشفيات، وأدخلت الآلاف من المصابين إلى الإنعاش شهر جويلية.

وعن عملية التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية كشف درار أنها انطلقت مساء الإثنين وتم توزيع اللقاح على مختلف الصيدليات بالوطن.

كما أن معهد باستور إقتنى مليوني جرعة من لقاح الأنفلونزا تم توزيعها على جميع ولايات الوطن.

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قال المدير العام لمعهد باستور فوزي درار أن المتحور أوميكرون، من المحتمل جدا ظهوره في الجزائر خلال الأيام القادمة.

وقال مدير معهد باستور في حديثه لإذاعة سطيف، أن أعراض هذه السلالة حاليا تتشابه كثيرا مع أعراض السلالات السابقة. وبإمكان PCR الكشف عنها مبدئيا ثم معهد باستور يؤكد نوعية السلالة.

وأكد درار أن الأشخاص غير الملقحين من فيروس كورونا، هم معرضين للخطر بسبب المتحور الجديد أوميكرون. مشيرا إلى أن هذه الفئة لا يمكنها مقاومة المتحور الجديد.

وتابع القول، ان السلالة الجديدة أوميكرون، اكتسبت طفرات جينية جمعت بين سلالتي “ألفا” و”دلتا”. مشيرا إلى أن أوميكرون هو أكثر قوة من “دلتا” جمع أكثر من 30 متغير جيني يلتصق بالخلايا.

درار: أوميكرون والسلالات المتحورة تظهر بسبب نقص التلقيح

وقال درار أن ظهور السلالات المتحورة سببه نقص التلقيح في عدة دول. منها جنوب افريقيا التي بلغت نسبة التلقيح فيها 40% وهي غير كافية للمناعة الجماعية .

كما أن أغلبية المصابين بهذه السلالة حاليا هم ليسوا في خطر مبدئيا، لكن مع الانتشار المتزايد تكمن الخطورة.

وبعد تكثيف الأبحاث، تم رصد شخصين وتوقيفهما في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والأجنبية.

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