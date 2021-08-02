قناة النهار مدير معهد باستور: النسبة الكبيرة المصابة بدلتا والملقحون سيقللون من فعالية الفيروس بقلم النهار أونلاين نشر في 02 أوت 2021 - 20:22 شارك غرِّد 207 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967856 اقرأ أيضا أحوال الطقس / أجواء حارة على أغلب ولايات الوطن قناة النهار 21 جويلية مدير معهد باستور: هناك إستقرار طفيف في إنتشار فيروس كورونا قناة النهار 02 أوت عبد العزيز مجاهد: كل من يقف مع الشرعية الدولية يعتبره نظام المخزن عدوا له قناة النهار 17 جويلية للحكاية بقية: في أول ظهور لها صاحبة الإبتسامة الأسطورية تكشف سر شهرتها في مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 29 جويلية