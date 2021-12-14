مدير معهد باستور: تم عزل الشخص المصاب منذ بثبوت إيجابية تحاليل PCR

كشف مدير باستور فوزي درار، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشخص المصاب بالمتحور أوميكرون تم عزله منذ بثبوت إيجابية تحاليل PCR.

وفي اتصال هاتفي خص به تلفزيون النهار، أوضح درار أن تحاليل المخبر المرجعي اليوم أثبتت أن الحالة تخص متحور أوميكرون.

وفي السياق ذاته، أكد فوزي درار، أن التلقيح هو من سيكبح إنتشار الوباء مهما تغيرت المتحورات.

كما اشار درار أن المعطيات تجعلنا نتوقع ذروة الموجة الحالية خلال الـ 4 أسابيع القادمة.

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أعلن معهد باستور، أنه تم تسجيل أول حالة بالمتحور أوميكرون بالجزائر ويتعلق الأمر برعية أجنبي قدم عبر مطار هواري بومدين الدولي.

وحسب بيان لمعهد باستور، فقد تم إكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV2 . لاسيما في إطار مراقبة السلالات المتحورة. أين تم تأكيد اليوم الثلاثاء أول حالة للمتغير Omicron B.1.1.529 بالجزائر.

كما أضاف البيان، أن المصاب هو من جنسية أجنبية، حل بالجزائر بتاريخ 10 ديسمبر 2021. حيث خضع عند وصوله إلى فحص جيني على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة. طبقا للإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته السلطات الجزائرية وكانت نتيجته إيجابية. مما استدعى توجيه فحص الــ PCR للمعني، إلى المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر أين تم تأكيد وجود السلالة Omicron.

وعلى الصعيد الوبائي العالمي، فإن غالبية الحالات المبلغ عنها حتى الآن لهذه السلالة المتحورة هي حالات خفيفة مع تسجيل حالة وفاة واحدة. بالإضافة كذلك إلى بعض الحالات الإستشفائية في بريطانيا مؤخرا. ويبقى الوضع قابلا للتغير بمرور الوقت.

من جهته دعا معهد باستور إلى ضرورة التلقيح عاجلا ضد فيروس كوفيد 19 للحد من انتشار الفيروس و السلالات المختلفة من جهة. بالإضافة كذلك إلى الإلتزام الصارم بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي. وهي ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين. لمواجهة أي تطور محتمل للوضعية الوبائية. حيث أنه كلما انتقل الفيروس أكثر، كلما كان احتمال ظهور السلالات أكبر.

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