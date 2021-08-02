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قناة النهار

مدير معهد باستور: رفع الحجر يجب ان يكون تدريجي وبعقلانية

بقلم قناة النهار
مدير معهد باستور: رفع الحجر يجب ان يكون تدريجي وبعقلانية
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