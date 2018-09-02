 مدير معهد باستور: مازلنا نبحث عن “المصدر الحقيقي” لوباء الكوليرا

قال مدير معهد باستور الزبير حراث،أن جميع المصالح تراقب الحالة الوبائية للكوليرا بعدما تم حصره في ولاية البليدة.

وخلال إستضافته “بالتلفزيون العمومي” قال الزبير حراث ،أن معهد باستور ما يزال يبحث عن المصدر الحقيقي المتسبب في ظهور وباء الكوليرا، وإنتشاره ب 6 ولايات لحد الساعة.

وأبرز أن المعهد، يعكف حاليا على تشخيص حالات بعض الأفراد، ممن يحملون فيروس “الكوليرا” ، ولكن لم تظهر عليهم الأعراض ،لأنهم يشكلون خطرا على الصحة.

واضاف، أنه من غير الممكن القضاء على وباء” الكوليرا “، من دون تظافر الجهود بين القطاعات المعنية ،وكذا إتباع إجراءات الوقاية والنظافة اللازمة.