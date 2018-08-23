مدير معهد باستور : مختصون يقومون برفع العينات وتحليلها لمعرفة مصدر الوباء

قال الزبير حراث مدير معهد باستور،بأن داء الكوليرا له علاقة وثيقة بالنظافة الشاملة المرتبطة بالصحة العمومية خاصة ما تعلق بالنظافة.

وقال أن الكوليرا تنتشر من خلال عدم توفر النظافة في المحيط،وأكد أن لها عوامل بالمناخ ويجب التعقيم الكلي .

وبخصوص الحالات المسجلة،اشار مدير معهد باستور، أن بعض المختصين يتواجدون في الميدان ويقومون بأخد عينات للمياه من المناطق التي ظهرت فيها حالات الكوليرا.

وأضاف أن بعض الفرق تقوم بتحليل بعض الخضر والفواكه وخاصة “الدلاع والبطيخ” التي تم سقيها بالمياه الملوثة.