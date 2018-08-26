مدير معهد باستور… نقوم بتحليل منابع المياه بالولايات التي ظهر بها داء الكوليرا

قال الزوبير حراث مدير معهد باستور بالعاصمة أن بؤر داء الكوليرا ولحد اليوم منحصرة في بعض المناطق والمعهد يتابع الوضع بجدية

وخلال لقاء مع قناة “النهار” قال مدير معهد باستور أنه قد تم إتباع إجراءات صارمة في المناطق التي ظهر بها داء الكوليرا في 6 ولايات حاليا.

واضاف أن معهد باستور يقوم بإجراء التحاليل على مستوى المنابع بالولايات التي سجلت بها إصابات للكوليرا.

وأضاف ان ولاية العاصمة لا تحتوي على بؤرة الكوليرا ،كما ذكر أنه سيتم تطهير منبع سيدي الكبير بتيبازة بعد ردمه جزئيا ليتم إعادة فتحه مستقبلا امام المواطنين.