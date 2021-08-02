قناة النهار مدير معهد باستور: هناك إستقرار طفيف في إنتشار فيروس كورونا بقلم النهار أونلاين نشر في 02 أوت 2021 - 20:18 شارك غرِّد 44 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967850 اقرأ أيضا لحظة تقليد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي رتب الإطارات أفراد الأمن الوطني قناة النهار 18 جويلية دلال خير: الطفل عبد النور تعرض للتنمر بسبب تشوه خلقي.. والدته تبكي بحرقة وتناشد المحسنين قناة النهار 16 جويلية طب الأعشاب: علاج تمزق وإلتهاب عضلات الجسم قناة النهار 02 أوت وفــاة والد أحد الناجحين بشهادة البكالوريا بعد إعلان النتائج بغرداية قناة النهار 23 جويلية