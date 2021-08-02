قناة النهار مدير معهد باستور: يجب تلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين وبسرعة بقلم قناة النهار نشر في 02 أوت 2021 - 21:35 كوفيد19ت شارك غرِّد 76 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967896 اقرأ أيضا رشيد شيرانو: تعرصنا للحڨرة والظلم .. أنا مستهدف وأصحاب النفوذ هم وراء القرارات القذرة ضد فريقي قناة النهار 19 جويلية الصيف يحلى معنا: سبب مـ.ـوت النباتات والأخطاء الشائعة في الزراعة المنزلية قناة النهار 13 جويلية ..الو فارس : بيتزا تركية وحلوة بالمايزينة ولا اروع قناة النهار 24 جويلية النوي ينتفض ضد الجميع ويطلب من رئيس الجمهورية بتطبيق إجراءات صارمة بسبب تفاقم الوضع الصحي بالبلاد قناة النهار 22 جويلية