مدير ملعب السويس :”كل شيء جاهز لإستقبال الجزائر وجمهورها”

أوضح “عماد عبد العزيز” مُدير ملعب “السويس”، بأن كل شيء مُتوفر قبل المواجهة المُنتظرة بين المنتخب الوطني ونظيره الإيفواري، الخميس.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”كل شيء جاهز لإستقبال المُباراة، ونُرحب بالأشقاء الجزائريين عندنا ونتمنى تأهلهم للدور القادم من المُنافسة”.

وواصل :”أبناء السويس يمتلكون ذكريات كبيرة مع الجزائريين، وهذا منذ حرب أكتوبر، وبإذن الله سيحظى الأشقاء بأحسن إستقبال في بلدنا”.

وأوضح في الأخير بأن إدارته تنتظر إستقبال عدد كبير من الجزائريين نهاية الأسبوع، مؤكدا بأنهم سيجدون كل الترحاب في السويس.