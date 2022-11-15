مدير ملعب ميلود هدفي :” هذا هو عدد مبيعات تذاكر مباراة الجزائر ومالي”

كشف مدير ملعب ملعب ميلود هدفي ياسين سيافي عن عدد مبيعات تذاكر مباراة الجزائر و مالي غدا ضمن اطار استعدادات المنتخبين للتحديات المقبلة.

وقال ياسين سيافي في تصريح له لـ “النهار” :” اليوم :”الملعب جاهز، كما أنّ التحضيرات على قدم و ساق لاحتضان المباراة. وحسب الخبراء الأرضية جيّدة جدا. كما أن الجانب التأميني حاضر”.

وأضاف “تم بيع أكثر من 13 ألف تذكرة والعملية متواصلة إلى يوم غد. أشير أن مواجهة مالي عبارة عن محطة تجريبية من قبل المسؤولين عن الكاف عن مدى جاهزية ملعبنا”.

كما أردف سيافي “لا يمكن استعمال المنشآت الرياضية التي ستحتضن مباريات الكان. باستثناء ملعب ميلود هدفي الذي أعطونا الضوء الأخضر بشأنه كاجراء استثنائي”.

وختم مدير ملعب وهران الجديد “يجب على الجمهور احترام الخصوم وعدم التصفير على نشيد المنافس، لإعطاء صورة جيّدة عن ناس وهران و الجزائريين عامة، كما تعوّدنا عليه سابقا”.

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