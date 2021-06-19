مدير ملعب وهران الجديد يوضح بخصوص حادثة الشواء

كشف المدير العام للمركب الأولمبي الجديد بوهران “مرابط منصف” عن تفاصيل حادثة الشواء التي تناقلتها صفحات مواقع التواصل الإجتماعي اليوم السبت بمضمار الملعب الاولمبي الذي تم تدشينه يوم الخميس الماضي على هامش المباراة الوية التي جمعت المنتخب الوطني المحلي أمام منتخب ليبيريا.

وأكد “مرابط منصف” في تصريح للنهار أون لاين اليوم السبت ان حفل الشواء لم يكن بترخيص من طرف إدارة المركب الأولمبي التي لم تتسلم بعد مهام تسيير الملعب بما انه لا بزال تحت تصرف الشركة المقاولة المكلفة بإتمام مشروع بناء المركب.

وأضاف المدير العام للمركب الأولمبي بوهران، ان الشركة المنجزة للمشروع هي المسؤولة عن هذه الأحداث، حيث حاول العمال الإحتفال بنجاح تنظيم المباراة الودية، عن طريق حفلة شواء، ومباراة ترفيهية بيع عمال الشركة المقاولة والشركة المسؤولة عن المشتلة المكلفة بصيانة ارضية الميدان، مؤكدا ان إدارة المركب ليسا اي دخل في هذه القضية خاصة ان الحادثة كانت في يوم عطلة “يوم جمعة”، وأنها لم تتسلم بعد مسؤوليية تسيير المركب بما انه لا يزال في طور الانجاز.