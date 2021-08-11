مدير ملعب 5 جويلية: “أرضية الميدان تحملت 57 مباراة في أقل من 10 أشهر”

كشف مدير ملعب جويلية الأولمبي، الحاج علي، سبب تدهور أرضية الميدان خلال نهائي كأس الرابطة المحترفة الذي لعب يوم أمس الثلاثاء ما بين شبيبة القبائل ونجم مقرة.

وتحدث مدير ملعب 5 جويلية في تصريح للنهار أون لاين عن الحالة المهترئة لأرضية الميدان التي إحتضنت نهائي كأس الرابطة قائلا:

“أرضية الميدان تعبت ولم تخضع للصيانة لمدة سنتين كاملتين، فلا يخفى عليك أننا إحتضنا 57 مباراة وحصة تدريبية منذ شهر نوفمبر الماضي، وأحيانا كانت تجري مبارتين في أقل من 24 ساعة على أرضية الميدان، كل هذا أثر سلبا على العشب الطبيعي”

وفيما يخص عدم سقي أرضية الميدان خلال هذا الأسبوع، قال: ” كان هناك إنقطاع في المياه هذا الأسبوع بسبب الأشغال التي شهدتها القناة الرئيسية بتيقصراين”.

وأكد الحاج علي أنه ستنطلق الأشغال على مستوى أرضية الميدان بعد نهاية مباريات الرابطة المحترفة، مؤكدا أن الإدارة لم تتلقى أي طلب من طرف الإتحاد الجزائري لكرة القدم لإحتضان المباراة الودية التي ستجمع المنتخب المحلي بالمنتخب البورندي يوم 28 أوت الجاري.