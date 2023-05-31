مدير ملعب 5 جويلية: “لا وجود لحصة إضافية فوق الـ 60 ألف تذكرة في النهائي”

كشف محمد حاج علي، مدير ملعب 5 جويلية، بأنه لن تكون هناك حصة تذاكر إضافية، خاصة نهائي إياب نهائي كأس الكاف، الذي سيجمع يوم السبت القادم، اتحاد العاصمة بممثل الكرة التنزانية يونغ أفريكانز.

وأوضح حاج علي، في تصريحات خص بها الإذاعة الأولى. اليوم الأربعاء، بأنه بعدما تم طرح اليوم 20 ألف تذكرة إضافية، لن تكون هناك حصة أخرى.

وعليه فإن الحضور لن يتعدى 60 ألف متفرج في إياب النهائي.

كما أبرز ذات المتحدث. بأن منصة “تذكرتي” تعرف ضغطا كبيرا، وختم: “المنصة تتعرض لضغط كبير والجميع يقوم باقتناء التذاكر ومن كل أنحاء الوطن”.