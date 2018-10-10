مدير ملعب 5 جويلية: “لسنا مجانين لنشعل أضواء الملعب في النهار بدون سبب”

أوضح محمد حاج علي، مُدير ملعب 5 جويلية الأولمبي، السبب الذي دفع إدارته للقيام بإشعال الأضواء الكاشفة، صبيحة اليوم الأربعاء.

وقال في تصريح لـ”النهار” :”كل مافي الأمر، هو أننا قمنا بتجريب الأضواء، إستعدادا للداربي بين مولودية الجزائرية ونصر حسين داي”.

وأضاف :”لسنا مجانين لكي نشعل “البروجيكتور” في عز النهار دون أدنى سبب، ونحن نمتلك الخبرة اللازمة في تنظيم وتسيير منشآتنا”.

وأكد “حاج علي” في الأخير بأن “المركب الأولمبي 5 جويلية” جاهز لإستقبال المواجهة المُرتقبة بين “العميد” و”النصرية”، عشية غد الخميس.