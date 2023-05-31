مدير ملعب 5 جويلية: “وفد من الكاف زار الملعب والأرضية جاهزة 100%”

أكد مدير ملعب 5 جويلية، محمد حاج علي، جاهزية أرضية ميدان الملعب الأولمبي، لاحتضان إياب نهائي كأس الكاف، المرتقب السبت القادم، بين اتحاد العاصمة ويونغ أفريكانز التنزاني.

وفي تصريحات خص بها الإذاعة الأولى، اليوم الأربعاء. طمأن حاج علي، بخصوص جاهزية الأرضية قائلا: “وفد من الكاف زار الملعب أمس واليوم. والتحضيرات لاحتضان النهائي جارية على قدم وساق وفق ما تنص عليه القوانين”.

وأضاف مدير 5 جويلية حول لقاء النهائي: “الأرضية وجاهزة 100% وفي أجمل حلتها، ونتمنى عرسا في المدرجات”.