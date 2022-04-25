مدير مناجم الجزائر: المجلس الأعلى للطاقة يباشر عمله في غضون أيام

كشف الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي العمومي “مناجم الجزائر” محمد صخر حرمي، أن المجلس الأعلى للطاقة الذي نصبه رئيس الجمهورية مؤخرا، سيباشر عمله في الأيام القليلة القادمة.

وأشار محمد صخر حرمي، أن المجلس الأعلى للطاقة سيحدّد معالم الإستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة. في ظل التقلبات والتحولات التي تشهدها سوق الطاقة إقليميا و دوليا.

وأوضح حرمي، أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ويضم في عضويته الوزير الأول ووزراء الخارجية و الداخلية. بالإضافة كذلك إلى الدفاع الوطني والمالية والانتقال الطاقوي و البحث العلمي. فيما أوكلت لوزير الطاقة مهمة إدارة الأمانة العامة. وسير أعمال المجلس وتدوين التقارير وتحديد برنامج العمل.

وفي ذات السياق، أوضح ذات المسؤول أنه سيتم إنشاء لجنة قطاعية لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة و المناجم. ويرأس أعمالها ممثل عن وزارة الطاقة.

وبخصوص المسح الجاري للثروات الباطنية في مجالي الطاقة والمناجم، قال ميلود مجلد مدير الإستراتيجية بوزارة الطاقة والمناجم، إن الجزائر تملك حاليا خرائط حول حجم هذه الثروات. و تتكفل بها وكالة النفط و المحروقات بالتعاون مع شركة سوناطراك.

أما بالنسبة للثروات المنجمية فهناك وكالة مختصة تقوم بأعمال المسح وسيتم حصر المواد النادرة التي يزخر بها باطن الأرض. من أجل استخدامها في مجال تطوير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي. ومنها صناعة اللوحات الشمسية والبطاريات.

كما أضاف ميلود مجلد، بأن الهدف الذي تصبو إليه الجزائر من خلال برنامج البحث في المجال المنجمي 2021- 2023 هو توفير الموارد المنجمية المستخدمة في الصناعات التحويلية و العمل على تطويرها. مشيرا إلى أن نسبة تحويل الموارد النادرة في قطاع الطاقة و المناجم للمنتجات هي في حدود 30 بالمائة.