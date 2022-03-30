مدير موارد بشرية بشركة خاصة يزور محررات إدارية لربح قضيته بالقسم الاجتماعي 

تورط مدير موارد بشرية بشركة خاصة متعاقدة مع مطار هواري بومدين أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، بقضية جزائية. تتعلق وقائعها بالتزوير والاستعمال المزور، طالت محررات ادارية تمثلت في شهادة عمل وكشوفات رواتب العمال.

كما كشفت مجريات المحاكمة، أن قضية الحال فجرتها المؤسسة الخاصة التي يعمل فيها المتهم “ب.س”. من خلال شكوى قيدتها أمام الجهات القضائية،مفادها أن المتهم الحالي تقدم بشكوى ضد المؤسسة التي يعمل بها. أمام القسم الاجتماعي، في محكمة الدار البيضاء من أجل الاستفادة من حقوقه الاجتماعية المتمثلة التصريح في الضمان الاجتماعي والعطل السنوية. لكون المؤسسة تهربت من مسؤوليتها وهضم حقوقه الشرعية، بإنكارها لعدد سنوات العمل الخاصة بالمتهم. وخلالها ردت المحكمة على المؤسسة، بأنه توجد وثائق تثبت أن المتهم ينتمي إليها وذالك عن طريق إرساليات. حيث ردت عليها الشركة محل الخصومة بتقرير يؤكد أن الوثائق المذكورة في الإرسالية مزورة.

وعليه لجأت الشركة بصفتها طرفا مدنيا، إلى رفع دعوى قضائية أمام قسم الجنح، لمتابعة المتهم قضائيا. متهمة إياه بالتزوير في محررات إدارية.

ومن جهته، أنكر المتهم التهم جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الوثائق التي قدمها لرئيس القسم الاجتماعي صحيحة. ولأجل التأكد من صحة أقواله استجوبه القاضي على صفته المهنية حيث صرح المتهم بأنه مسؤول الموارد البشرية. ولديه مكتب ويجيد استعمال جهاز الإعلام الآلي غير أن النظام الخاص بتحرير الوثائق الإدارية غير مثبت في جهازه.

وأضاف المتهم أن دعوى الحال كيدية، الغاية منها إقصاؤه من القضية الاجتماعية. ملتمسا إفادته بالبراءة من روابط التهم الموجهة إليه.

كما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دينار. عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية.