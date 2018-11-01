مدير موقع “الجزائر24” رهن الحبس.. وإبن مسؤول كبير يغطي الغابة!

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أمس الأربعاء، إيداع مدير موقع “الجزائر 24” الحبس المؤقت، حسب ما أورده موقع “ALG24” في خبر حصري اليوم الخميس.

ونقل موقع ” ALG24″ الخبر وفقا لمحامي على اطلاع على ملف المتهم، فإن المدعو “إ.ح” متهم في قضية ابتزاز وتشهير وتعاملات غير قانونية، عن طريق موقعه “الجزائر 24″.

وكانت فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني، قد أوقفت المتهم بناء على شكاوى ضده وتم سماعه من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد، أمس الأربعاء.

ووفقا لذات المصدر، فإن هذا الموقع يتمتع بموارد مالية كبيرة، وهو الصادر من قبل الشركة المشرفة على الموقع”for media” والتي تعرف نفسها لدى مصلحة السجل التجاري على أنها مجرد وكالة للإشهار.

وتبين حسب المصدر ذاته أن مقر الموقع غير سابقا من فيلا فخمة تقع في أحد الاحياء الراقية بالأبيار إلى شقة في بن عكنون.

التحريات في شبكة أمير بوخرص تحقق تقدما مذهلا ومفاجئ..!!

وكشفت التحريات أن المتهم “إ.ح” له علاقة مباشرة مع المحرك الرئيسي لشبكة الإبتزاز المدعو أمير ديزاد المدعو “حميمد رضا” المعروف بإسم “رضا سيتي 16”.

كما أن المتهم يعتبر مسؤولا عن حوالي 30 موقعا إلكترونيا وصفحات على موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” تقوم بحملات إعلامية مشكوك فيها مقابل الحصول على الأموال في كل مرة.

ووفقا للمحامي الذي التقى بموقع “ALG24 ” فإنه من المنتظر أن يتم الإيقاع بشخصيات أخرى كثيرة بعدما تم اكتشاف اتصالات كثيرة ومختلفة بين المتهم “إ.ح” مع ابن مسؤول كبير في الأجهزة الأمنية.

وأضاف ذات المصدر، فإن التحقيقات الاولية تشير إلى أن ابن هذا المسؤول الكبير، وراء رعاية هذا الموقع، بينما يكون “إ.ح” مجرد الشجرة التي تغطي الغابة.

وبذلك تكون التحريات في قضية شبكة الإبتزاز للمدعو امير ديزاد، قد حققت تقدما كبيرا، بإسقاط أسماء كثيرة لها علاقة به.