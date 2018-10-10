مدير نادي السد يدافع عن بغداد بونجاح

دافع مدير نادي السد القطري، عبد الله البريك، عن لاعبه الجزائري، بغداد بونجاح، بعدما قام لاعب الخضر برمي قميص الفريق احتجاجا على الحكم خلال مواجهة نادي السيلية.

وصرح عبد الله البريك، في هذا الخصوص، للموقع الرسمي لنادي السد: “بونجاح لاعب من طراز خاص، ونقدر حماسه للفريق، وحبه لفوز واحراز الأهداف”.

وأضاف: “لو كانت هناك مشكلة ما سنقوم بحلها بأنفسنا وداخل البيت السداوي، ولن ننتظر توجيها أو ضغطا من أحد”.

وتعليقات وسائل الإعلام عن ما بدر من بونجاح، قال البريك: “لو سألونا عن رأينا فيما قيل عن بغداد بونجاح، سنقول “رأينا من رأي جمهورنا”.