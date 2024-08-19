مدير نادي الغرافة يتحدث عن مستقبل براهيمي مع الفريق

كشف مدير نادي الغرافة القطري، مجيب حامد، سبب غياب ياسين براهيمي، عن المباراة الماضية لناديه ضد الأهلي القطري، كما تحدث عن مستقبل الدولي الجزائري مع فريقه.

وصرّح مجيب حامد، لموقع “win win”: “براهيمي متواجد في صفوف الغرافة، لكن حالية يخضع لمرحلة تأهيل، بسبب اصابته في مواجهة الخور”.

كما أضاف: “سمعت أن الدحيل، والعربي، يرغبان في التعاقد مع نجم الجزائر، لكن ما هو مؤكد أن الغرافة لم يتلقَ عروضًا رسمية”.

وأردف: “الحديث عن مستقبل براهيمي مجرد اشاعة، هو يملك عقدًا مع الغرافة، ونريد مواصلة العمل بهذا العقد، ولا توجد رغبة في رحيل اللاعب”.

وأضاف: “براهيمي لاعب ذو قيمة كبيرة، لم نتلق عروضًا من أجله، ولا نفكر في هذا الأمر، لأن نجم الخضر هو لاعب في الغرافة، ونريد استمرار ذلك”.

وتابع مجيب حمد: “إنه لاعب في صفوف الغرافة، نحن نلتزم بعقدنا مع النجم الجزائري، وهو ملتزم أيضًا بعقده مع الغرافة، هذا هو كل شيء في الوقت الراهن”.