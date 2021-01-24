مدير وحدة الجزائرية للمياه بجيجل للنهار: 50 مليار سنتيم ديون لدى الزبائن!

كشف مدير وحدة الجزائرية للمياه بولاية جيجل طاهر شاوش مسعود عن تعميم نظام توزيع مياه الحنفية 24 / 24 ساعة.

وذلك لفائدة مختلف الاحياء السكنية عبر بلدية جيجل كحي الفرسان، بن عاشور بالإضافة الى احياء حراثن، الشمايم ولعقابي.

مشيرا في ذات السياق أن عملية تحسين الخدمة العمومية وتوسيع العمل بنظام 24/24 ساعة يتطلب حسبه امكانات مادية معتبرة.

كما أضاف في تصريحاته للنهار، أن القيمة الاجمالية للديون المستحقة التي لم يتم تحصيلها بعد قدرت بنحو 50 مليار سنتيم.

أين دعى كل الزبائن للمساهمة في تحسين الخدمة من خلال قيامهم بدفع المستحقات لفائدة وحدة الجزائرية للمياه.

واالتي وضعت برنامج تأهيلي من شأنه ازالة النقاط السوداء التي تعرفها مدينة جيجل على غرار حي الرابطة.