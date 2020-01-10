مدير وكالة الطاقة الدولية: إمدادات سوق النفط العالمية جيدة والأسعار ستبقى عند 65 دولار للبرميل

قال مدير وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات سوق النفط العالمية جيدة، وأن الأسعار ستبقى عند مستوى 65 دولار للبرميل.

وأفاد مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الجمعة لوكالة رويترز، أن وفرة الإمدادات وضعف نمو الطلب العالمي سيكبحان أسعار النفط في 2020.

وأشار بيرول أنه من المتوقع أن ينمو الطلب أقل قليلا من مليون برميل يوميا، بالتالي يبقى النمو ضعيفا”.

وقال نفس المتحدث أن “هناك فائضا مفترضا بمليون برميل يوميا من النفط، مما سيكفل تلقي السوق العالمية إمدادات جيدة”.

وأوضح بيرول قائلا “إنتاج غير أوبك قوي جدا، ما زلنا نتوقع أن يأتي الإنتاج، ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل ومن النرويج وكندا وجيانا ودول أخرى”.