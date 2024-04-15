مدير وكالة “عدل” يترأس اجتماعا تقنيا وتقييميا.. ويسدي هذه التعليمات

ترأس المدير العام لوكالة عدل فؤاد مقراني اليوم الإثنين، إجتماع تقني تقييمي شهد تقديم عرض مفصل وشامل حول مدى تقدم الأشغال بسكنات صيغة البيع بالإيجار الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن.

وجرى ذلك بحضور المدراء المركزيين والجهويين.

وحسب بيان عدل، فإن اللقاء كان فرصة للتطرق إلى نسبة إنجاز مشاريع “عدل” وكيفية تسريع وتيرة إنجازها، و من أجل التجنيد لعملية التوزيع الكبرى المرتقبة في المحطات التاريخية المقبلة.

كما أعطى المدير العام أعطى تعليمات صارمة للمدراء الجهويين تنص على مايلي :

– على المدراء الجهويين تكثيف الزيارات الميدانية الفجائية خاصة الليلة منها للوقوف على السير الحسن لنظام التناوب 3*8 الذي أمر بتنفيذه وزير السكن والعمران في لقاءاته وزياراته الميدانية لمختلف المشاريع ، مؤكدا أنه لن يقبل تسليم سكنات غير مكتملة الأشغال ولا تتوفر على الشبكات الأولية والثانوية وخاصة شبكة الألياف البصرية .

– المعاينة الدورية من طرف اللجان المختصة للورشات للوقوف على مراقبة جودة و نوعية الإنجاز للسكنات لتسليمها وفق المعايير المعمول بها .

– على المدراء الجهويين إتخاذ اجراءات صارمة ضد الشركات المتقاعسة و المتهاونة في إنجاز أشغال التهيئة الداخلية و الخارجية .

– على المدراء الجهويين الشروع في عملية بيع المحلات في السكنات التي توشك على الإنتهاء قصد توفير كل متطلبات الحياة في أحياء عدل .

– على مؤسسات الإنجاز الإلتزام بالتسريع في وتيرة الأشغال و تفادي التأخر في الإنجاز و ضرورة إحترام الآجال التعاقدية لتسليم السكنات في الأجال المتفق عليها .

– على المدراء الجهويين رفع كافة التحفظات و معالجة العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال و امر بضرورة التركيز على إيجاد الحلول و البدائل الفعليه و الانية و ضرورة التنبؤ لأي ازمة تقنية تعترض عمل الورشات و اكد على وجوب التنسيق مع مختلف المصالح (سونلغاز ، إتصالات الجزائر ، الجزائرية للمياه ، و مديريات التعمير و الهندسة المعمارية ورؤساء مشاريع وكالة عدل و مكاتب الدراسات و مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ctc .)

– على المدراء الجهويين و مدراء المشاريع و شركات الإنجاز التنسيق فيما بينهم والعمل بمخطط واحد يضمن تسريع وتيرة الأشغال .

ويأتي لقاء المدير العام مع مدراء الجهويين ، من أجل متابعة مشاريع عدل عن كثب لتجنب التأخر في أشغال التهيئة الخارجية خاصة في السكنات الجاهزة المرتقب توزيعها في المحطات التاريخية المقبلة.