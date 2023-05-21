مدير وكالة “عدل” يطمئن المكتتبين والمستفيدين

طمأن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، بالجزائر العاصمة، المستفيدين والمكتتبين في إطار برنامج البيع بالإيجار. حيث قال “إن كل البنايات المشيدة تحترم المعايير المضادة للزلازل”.

كما أوضح المدير العام لوكالة عدل، أنه “قبل الانطلاق في أشغال بناء العمارات”. “يتم التأكد من مدى قابلية الأرضية للبناء، عبر الأخذ برأي عدة مهندسين، لاسيما الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء”.

في حين، أكد زيتوني “أن قبل الشروع في صب الخرسانة “يتم إجراء دراسات لضمان احترام المعايير التقنية المضادة للزلازل”. لافتا إلى أن أشغال الإنجاز “لا تنطلق قبل موافقة هيئة الرقابة التقنية”.

للإشارة، فإن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، كان قد أشرف، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول الحد من أخطار الزلازل. الذي يعرف تنظيم العديد من الورشات تنشط من قبل خبراء جزائريين وأجانب.

تحذير لأصحاب السكنات وتتوعد

وحذرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار 2013. كما خصت بالذكر الذين تأخروا في إتمام إجراءات تسلم مفاتيح سكناتهم.

وأشارت، وكالة “عدل” في بيان لها، إلى أنها منحت مدة أخرى أقصاها 15 يوما ابتداءً من تاريخ نشر هذا البيان. وهذا من أجل استكمال الإجراءات لتسلم مفاتيح شققهم.

كما أكدت الوكالة أنه “في حال عدم الالتزام والتقدم لاستكمال الإجراءات وتسلم المفاتيح تحتفظ الوكالة بالحق في إلغاء”. و”مراجعة مقرر التخصيص لكل مكتتب مخالف لهذا الإجراء”. “مع إعادة توجهيه إلى أحد أواخر المواقع المنجزة”.