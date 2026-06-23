مدير وكالة CNAS بسطيف: تسجيل 1200 حادث عمل في السداسي الاول من 2026

كشف مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS بولاية سطيف، الدكتور نصر الدين وهراني. أن إطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بالسلامة والصحة المهنية جاء على خلفية “الأرقام المرعبة” التي رصدتها وزارة العمل من ملفات التأمين.

وأوضح المدير في تصريح لموقع “النهار أون لاين”، أن هذه الأرقام تعكس حجم الإصابات وحوادث العمل المسجلة بسبب عدم التزام العديد من أصحاب العمل. خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، بأدنى شروط الوقاية والسلامة المهنية.

كما أضاف وهراني، أن هذا الوضع دفع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي لإصدار تعليمة مباشرة تقضي بإطلاق حملة إعلامية تحسيسية وطنية واسعة. تمتد من يوم الأحد 31 ماي 2026 إلى غاية الأربعاء 1 جويلية 2026. وتنفذ الحملة، التي تحمل شعار “كرامة العامل وسلامته الجسدية والنفسية أساس بيئة العمل الناجحة”. بالتنسيق بين CNAS و3 هيئات وطنية مختصة في الوقاية، وهي: مؤسسة طب العمل PRESTIMED، وهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري OPREBATPH، والمعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية INPRP.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يسجل فيه قطاع البناء أعلى نسب حوادث العمل وطنيا. ما جعله محور التركيز الأساسي للحملة التحسيسية.

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