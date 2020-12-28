مدير يعتدي على مقتصدة في متوسطة “النغامش” بسيدي زروق في “الرواشد” بميلة

الطاقم التربوي نظّم وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل المدير المكلف

اهتز قطاع التربية في ولاية ميلة، على وقع اعتداء مدير متوسطة على مقتصدة في بلدية “الرواشد“، مما دفع بالطاقم التربوي لمكان الاعتداء، إلى تنظيم وقفة احتجاجية طيلة نهار أمس، وأجبر التلاميذ على العودة إلى منازلهم وسط توقعات برفع مستوى الاحتجاج إلى غاية تطبيق المطلب الرئيسي للطاقم التربوي المتضمن رحيل المكلف بمنصب المدير “مراقب عام”، واتخاذ مديرية التربية إجراءات صارمة في هذا الصدد.

وتفيد المعلومات الواردة إلينا من بلدية “الرواشد”، بأن الأمر يتعلق بمتوسطة “النغامش بوداود”، وهي متوسطة تقع في الفرع البلدي “سيدي زروق”، حيث يشرف على تسيير المتوسطة مدير مكلف، منصبه الرئيسي “مراقب عام”، حيث قام – حسب الرواية المتداولة – بالاعتداء على المقتصدة، مما أثار حفيظة الطاقم التربوي، الذين رفض، صباح أمس، جميعهم الالتحاق بمناصبهم في التدريس إلى غاية تدخل الوصاية في ظل هذه الحادثة المؤلمة جدا، حسب المحتجين من الأساتذة، الذين اعتبروا السلوك منافيا تماما لقانون الوظيفة العمومية.

وقد تجمّع الطاقم التربوي للمؤسسة وسط المتوسطة رافضين الالتحاق بالأقسام، وقالت مصادر مطلعة أيضا، إن شكوى رسمية قدمت في هذا الصدد إلى الجهات الأمنية لمباشرة تحقيق رسمي، ممثلة في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “الرواشد”، باعتبار المتوسطة ضمن إقليم الاختصاص، وقد تعذر علينا أخذ موقف رسمي لمديرية التربية بهذا الصدد، لكن معطيات أفادت بإيفاد لجنة للمتوسطة للوقوف عند الحقائق، صباح اليوم الثلاثاء.