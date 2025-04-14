مدير مؤسسة “الآبار” يقوم زيارة تحفيزية للنادي الرياضي القسنطيني

قام الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال في الأبار، غلاب عبد الغفور، رفقة نائبه بوزغوب خدير. ورئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية للنادي الرياضي القسنطيني، لخضاري وديع، بزيارة إلى الحصة التدريبية التي أجراها فريق شباب قسنطينة، مساء اليوم الاثنين.



>وكان في استقبال الوفد كل من المدير العام للنادي، فرصادو ياسين، والمدير الرياضي غوالمي محمد. إلى جانب أعضاء الطاقم الفني للفريق.

وخلال هذه الزيارة، عبّر الرئيس المدير العام لمؤسسة “الآبار” عن فخره واعتزازه بالمستوى المشرّف الذي قدّمه الفريق. مهنئًا اللاعبين والطاقم الفني على التأهل المستحق إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما أشاد بالروح القتالية والانضباط الذي ميّز مشوار الفريق.

كما جدد، غلاب، دعم الشركة اللامشروط للنادي من أجل مواصلة مسيرته بكل عزيمة وطموح. مؤكدًا أن الفريق يملك كل المقومات لبلوغ أبعد نقطة في المنافسة القارية.

>وفي كلمته التحفيزية، دعا الجميع إلى رفع التحدي وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل، مشددًا على أهمية التركيز والتحضير الجيد للمواجهة القادمة، هذا الأحد، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

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