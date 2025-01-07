مدير “COSOB” لـ”النهار”: إطلاق القروض السندية لتوسيالي بعد فتح رأسمال BDL

أعلن المدير العام لتنظيم ومراقبة عملية البورصة يوسف بوزنادة. في تصريح خص به “النهار أونلاين” اليوم الثلاثاء، عن تحديد تاريخ اطلاق بيع القروض السندية لمجمع “توسيالي” للحديد مباشرة عقب الانتهاء من عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية.

وأرجع في تصريحه سبب إرجاء التاريخ، إلى الرغبة في انجاح مشروع فتح رأسمال البنك العمومي. قبل أن يشير إلى وجود ملفات أخرى على مستوى مكتبه تتعلق بالقروض السندية. تشمل مؤسسات صغيرة ومتوسطة سيفصل في مصيرها لاحقا.

ويرغب مجمع “توسيالي” حسب المتحدث في الحصول على قرض سندي بقيمة 15 مليار دينار، فيما تنخفض القيمة إلى ثلاثة مليار دينار بالنسبة لشركة “ARAB LEASING CORORATION” التي ترغب هي الأخرى في الحصول على قروض سندية.

وفي مداخلة له بالمناسبة، قال بوزنادة أن فتح رأس مال بنك التنمية المحلية. سيرفع قيمة السوق المحلية إلى 700 مليار دينار وهو مؤشر ناجح.

كما أشار أن فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري، سابقا ساهم في رفع قيمة السوق المحلية بـ 520 مليار دينار.