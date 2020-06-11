مدير SNTF لـ”النهار”: 112 قطار يوميا وسنقلص عدد المسافرين إلى النصف في انتظار الضوء الأخضر من الجهات الوصية

ستسمح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لخمسين من المائة فقط من المسافرين باستغلال الخطوط الكبرى، تفاديا لحالات الاكتظاظ واحتراما لتدابير الحجر الصحي المفروضة من طرف السلطة.

وقال ياسين بن جاب الله، المدير العام للشركة في اتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”، بأن مصالحه جاهزة كلية من أجل استئناف النشاط فور إعلان الجهات الوصية عن التاريخ المحدد لذلك، وأشار إلى أن الشركة ستسمح لخمسين من المائة من المسافرين باستغلال الخطوط الكبرى بين الولايات، فيما سخرت 112 قطار للرحلات الدورية تفاديا لتسجيل حالات الاكتظاظ يتم تعقميها بوسائل آلية عقب كل رحلة.

وأكد المتحدث على أن ارتداء الكمامة إجباري من طرف زبائن الشركة وأن كل من يرفض ارتدائها لن يسمح له بالعبور إلى المحطة، وان الشركة فصلت مداخل محطات ومخارج محطات القطار كإجراء وقائي من انتشار كورونا فايروس كوفيد 19، مع ضمان انتشار واسع للأعوان حتى داخل القطارات من أجل تكثيف المراقبة وضمان سلامة المسافرين.