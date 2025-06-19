مدير أوناك: الاعتماد على المقترحات “خطأ”.. ولا يمكن لأي أستاذ أن يتنبأ بالمواضيع

قال مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (أوناك) عبد المجيد بلقاسمي، أن الاعتماد على المقترحات من قبل التلاميذ يعَدُّ خطأً كبيرًا، مؤكدا أن المواضيع يتم اختيارها عن طريق القرعة ولا يمكن لأي أحد أن يتنبأ بها.

وأضاف بلقاسمي، في تصريح اليوم الخميس، أن الأسئلة كانت في متناول التلاميذ لأنها كانت من المقرر الدراسي. مشيرا في الوقت ذاته أن بعض الأساتذة يقدمون دروسا للتلاميذ على أساس أنها ستكون ضمن الامتحان. وهذا يعَدُّ خطأً جسيما لأنه لا يوجد في التربية والتعليم شيء اسمه “مقترحات”.