مدير الجوية الجزائرية ضمن أقوى قادة السياحة العرب

اختير المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بالنيابة، أمين دباغين مصراوة، في قائمة مجلة فوربس لـ”أقوى قادة السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وتصدر قائمة فوربس رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للطيران أحمد بن سعيد آل مكتوم. يليه الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، متبوع بول غريفيث الرئيس لمطار دبي

رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للطيران أحمد بن سعيد آل مكتوم. متبوعًا بالرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر. ثم بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي.

وتعتمد مجلة فوربي في تقييمها لإختيار قادة السياحة الأقوى في المنطقة إلى حجم أعمال الشركة، والصلاحيات التي يتولّاها القائد بالإضافة إلى خبرته المهنية وقوة تأثيره وإنجازاته الشخصية الأخرى.

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أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، أن جميع التذاكر القديمة من وإلى القاهرة الصادرة قبل 2022/01/28.

ومن وإلى جنيف الصادرة قبل 2022/01/29 قابلة للتعديل، دون أي فرق في السعر اورسوم اضافية (في نفس الدرجة).

وجاء هذا حسب بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”.

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وكانت قد اعلنت وزارة النقل عن إستئناف الر حلات الجوية إلى كل من مصر وسويسرا. وفي بيان لوزارة النقل الرحلتين تم برمجتهما نحو القاهرة وجنيف.

ووفق ذات الوزارة فقد تم برمجت رحلتين في الأسبوع العاصمة المصرية القاهرة.بينما برمجة رحلة واحدة في الأسبوع نحو العاصمة السويسرية جنيف.

واكد الوزارة أن شركات الطيران المصرية والسوسرية تستفيد من نفس عدد الرحلات الجوية أسبوعيا. في إطار المعاملة بالمثل.

وأعلنت وزارة النقل في بيان لها، عن رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وتونس إلى رحلة يومية. بين البلدين بدل ثلاث رحلات في الأسبوع.

ويأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة. الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية.

وتدخل هذه العملية ضمن التدابير التي تقررت لفائدة جاليتنا المقيمة في تونس، بعنوان التسهيلات الخاصة بتنقلاتها بين البلدين.

وفي إطار المعاملة بالمثل، يستفيد الطرف التونسي من نفس عدد الرحلات بين البلدين أي رحلة واحدة كل يوم.

كما يتم إخضاع عبور الحدود لتقديم جواز اللقاح إلى جانب التقيد بالشروط الصحية الأخرى المعمول بها. بالنسبة لكل المسافرين، والمتمثلة تحديدا في إستظهار إختبار “RT-PCR ” سلبي لأقل من 36 ساعة. وإجراء إختبار المضادات الجينية عند الدخول.