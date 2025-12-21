مدير المنتخب السوداني: “نسعى لتقديم مستوى جيد أمام الجزائر يليق بالداربي المغاربي”

أكد أبو بكر الماحي، مدير المنتخب السوداني لكرة القدم، عزْمَ منتخب بلاده على تقديم مستوى يليق بقيمة المواجهة أمام المنتخب الجزائري، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، مشددًا على أن اللقاء سيكون في مستوى الداربي المغاربي الكبير.

وفي تصريح خصّ به القناة الدولية الجزائرية، أوضح الماحي أن المنتخب السوداني جاهز للوقوف الند للند أمام رفاق محرز، والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية بأداء مشرّف يليق بالمنتخبين. وقال في هذا السياق: “نحن سعداء جدًا بمواجهة منتخب الجزائر الشقيق، وسنعمل على تقديم مباراة في القمة تليق بسمعة المنتخبين”.

وأضاف الماحي، خلال النشرة الرياضية التي يقدمها إسماعيل برحايل: “نأمل أن يستمتع الجمهور الرياضي بمستويات اللاعبين من الطرفين، وأن يغادر المدرجات وهو سعيد بما شاهده فوق أرضية الميدان”.

وختم مدير المنتخب السوداني تصريحاته بالتأكيد على أن التحضيرات تسير في ظروف جيدة، قائلًا: “الحمد لله، الاستعدادات تجري بشكل طيب للمباراة الأولى أمام الجزائر، ونحن سعداء بهذه المواجهة، وإن شاء الله سنقدم مباراة جميلة تليق بالداربي المغاربي الكبير”.