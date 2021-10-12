مدينة ألمانية تسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت

أفادت، مدينة كولونيا الألمانية،أمس الإثنين. عن إعتزامها السماح برفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت في المدينة.

وقالت، الناطقة باسم المدينة، كاتيا ريتر. إن بث الأذان يمكن أن يستمر خمس دقائق كل أسبوع لأداء صلاة الجمعة في وقت الظهيرة ويمكن سماعه خارج المساجد.

كما أضافت المتحدثة أنه يجب على مساجد كولونيا أن تتقدم بطلب خاص للسماح لها برفع الأذان عبر مكبرات الصوت. كما أن المبادرة ستكون محددة المدة بعامين، ثم سيعاد تقييمها.

فيما رحبت عمدة المدينة بالقرار، وقالت “إذا سمعنا أيضا نداء المؤذن (للصلاة) بالإضافة إلى أصوات أجراس الكنيسة، فهذا يدل على أن التنوع في كولونيا يحظى بالتقدير والعيش.

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