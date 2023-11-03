مدينة أوروبية تحظر بيع الأطعمة والمشروبات في وقت متأخر من الليل

كشفت يورونيوز أن ميلانو تعالج مشكلة الحياة الليلية المزعجة في منطقة بورتا فينيسيا الصاخبة. من خلال تطبيق قيود على بيع المشروبات الجاهزة والأطعمة خلال ساعات محددة.

يأتي إدخال هذه اللوائح الجديدة في أعقاب دعوى قضائية رفعها السكان المحليون ضد مجلس المدينة. في وقت سابق من هذا العام، مشيرين إلى اضطرابات الضوضاء الناجمة عن الحياة الليلية في المنطقة.

إن فكرة المدينة التي تعمل على مدار 24 ساعة والتي لا توجد فيها ساعات عمل. مفتوحة دائمًا، لم تعد تقنعني كثيرًا.

خلال هذا الحظر المؤقت، يُمنع الآن رواد الحفلات في وقت متأخر من الليل من شراء المشروبات أو الوجبات الخفيفة. من المتاجر والباعة الجائلين والحانات ذات المقاعد الخارجية وحتى آلات البيع.

سيكون هذا الحظر ساري المفعول من منتصف الليل حتى 6 صباحًا في أيام الأسبوع. ومن 1:30 صباحًا حتى 6 صباحًا في ليالي الجمعة والسبت حتى 19 نوفمبر على الأقل.

وتركز هذه اللوائح على وتغطي منطقة الحياة الليلية النابضة بالحياة لمجتمع LGBT+ في بورتا فينيسيا. والتي تمتد من ساحة أوبردان إلى عبر ميلزو وعبر لازاريتو.