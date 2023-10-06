مدينة أوروبية تمنع “العُري” وتجبر السياح على ارتداء الملابس المستورة       

طلب عمدة إشبيلية خوسيه لويس سانز، السياح الذين يقصدون المدينة لتنظيم حفلات “توديع العزوبية” بأن “يتستروا”.

وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية أن سكان المدينة الدافئة الواقعة جنوبي إسبانيا. أبدوا انزعاجهم من مجموعات السياح الذين يرتدون الملابس الفاضحة وينخرطون في أعمال غير أخلاقية في الشوارع”. مشيرين إلى أن ذلك يتنافى مع مكانة مدينتهم التاريخية وتقاليدها.

وأعلن لويس سانز أن مدينته “ليس لديها اهتمام على الإطلاق بسياحة الحفلات. مشيرا إلى إصدار مجلس المدينة لقانون وشيك يحظر العُري ويجبر السياح على احترام ثقافة وتقاليد المدينة وسكانها.