مدينة ” بنجالور “.. قطب في إنتاج الأدوية وعاصمة التكنولوجيا في الهند

بنجالور أو “بينجالورو” الاسم الرسمي للمدينة التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في الهند من حيث عدد السكان تقع في جنوب البلاد وتبعد عن العاصمة نيودلهي بـ2000 كلم وتعتبر قطب في صناعة الأدوية بامتياز وعاصمة للتكنولوجيا.

وصلنا إلى مطار بنجلور في حدود منتصف النهار أين كان الجو دافئا مقارنة بالعاصمة نيودلهي، مطار بنجلور تحفة معمارية حقيقية والذي يحمل اسم الزعيم الهندي التاريخي ومؤسس مدينة بنغلور كيمب غودا يشهد حركية كبيرة من قبل المسافرين حيث بني بطريقة فريدة وكأنك تتجول داخل حديقة كبيرة كونه مُغطى بأصناف مختلفة من النباتات والأشجار وشلال الذي يزين المطار

بنجلور.. قطب عملاق في صناعة الأدوية

تُعرف الهند بـ”صيدلية العالم” بفضل قدراتها الإنتاجية الضخمة، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حجم الإنتاج الصيدلاني، الصناعة الصيدلانية في الهند تضم أكثر من 3000 شركة و10,500 وحدة تصنيع، حيث أن المنتجات الصيدلانية الهندية تستوفي أعلى المعايير التنظيمية العالمية التي تعتمدها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، كما أن الهند تمتلك أكبر عدد من المختبرات المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خارج الولايات المتحدة، ومن بين الشركات التي تفخر بها بنجالور نجد شركة سترايدز فارما ساينس التي قمنا بزيارتها وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية الجنيسة وتوزع منتجاتها في أكثر من 100 دولة وتمتلك سترايدز محفظة تضم أكثر من 300 منتج معتمد من قبل هيئات تنظيمية صارمة وتُظهر قدرات بحث وتطوير وتصنيع متقدمة تشمل مجموعة واسعة من أشكال الجرعات والفئات العلاجية، كما قمنا بزيارة وان سورس وهي شركة تطوير وتصنيع الأدوية وتتخصص في تركيبات الأدوية والأجهزة الطبية والحقن وكبسولات الجيلاتين اللينة إلى جانب قدرات متقدمة في مجال المواد الدوائية البيولوجية

بنجلور.. “سيليكون فالي الهند”

تعتبر بنجلور كعاصمة للتكنولوجيا المعلوماتية في الهند إذ أنها تضم أكبر تجمع لشركات تكنولوجيا المعلومات داخل البلاد، حيث بلغ رقم أعمال القطاع التكنولوجي 283 مليار دولار، بما جعله يساهم بـ7,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبلغت بدورها المداخيل من التصدير 224 مليار دولار، فيما حققت المداخيل الإجمالية من السوق الداخلي 58 مليار دولار لهذا أصبحت بنجلور تلقب بـ”سيليكون فالي الهند” بسبب ازدهار التكنولوجيا فيها

أبراج ومنتزهات وحدائق تزين “بنجلور”

الزائر إلى مدينة بنجلور يلاحظ الحركة التنموية التي تعرفها المدينة كونها مركزا اقتصاديا كبيرا في الهند نظرا للعدد الكبير للشركات التكنولوجية ومصانع الأدوية حيث تزين الأبراج والمباني الزجاجية المدينة بالإضافة إلى هذا المشاريع والمنشآت التي هي في طور الإنجاز حيث أصبحت ورشة مفتوحة، وأنت تجول في هذه المدينة ستجد العديد من الحدائق والمتاحف والمناظر الطبيعية حيث أين وجهت عينيك تجد الحدائق الخضراء المزينة بأنواع مختلفة من الورود والأزهار أين تحتوي بنجلور على منتزهات تضم مساحات خضراء فسيحة في قلب المدينة، والمتجول في قلب بنجلور يلاحظ الزحمة خاصة في الأسواق والبازارات التي تعج بالباعة والمشترين طوال اليوم وحتى ساعات متأخرة من الليل