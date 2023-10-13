مدينة بواكي الإيفوارية تستضيف مباريات الخضر في الكان

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الملعب الذي سيستضيق مواجهات المنتخب الوطني في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

وسيحتضن ملعب السلام بمدينة بواكي مباريات المجموعة الرابعة والتي تتضمن المنتخب الوطني رفقة منتخبات بوركينا فاسو، موريتانيا، وأنغولا.

ويقع ملعب السلام بمدينة بواكي بوسط الكوت ديفوار، ويتسع الملعب لـ25 ألف مناصر،سيلعب الخضر مبارياتهم بدور المجموعات فيه.

وسيواجه الخضر في الجولة الإفتتاحية منتخب أنغولا يوم 15 جانفي 2024، أما في الجولة الثانية، سيواجهون منتخب بوركينا فاسو يوم 20 جانفي.

وفي الجولة الثالثة، سيواجه المنتخب الوطني منافسه في المجموعة، منتخب موريتانيا بتاريخ 23 جانفي.