مدينة جزائرية ضمن “TOP 5” للمدن الأكثر حرًّا في العالم

دخلت مدينة جزائرية، قائمة المدن والمناطق الأشد والأكثر حرا في العالم، خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقا لموقع “Eldoradowheather”، المختص في الطقس عبر العالم احتلت مدينة “أدرار”، المرتبة الـ4 بدرجة حرارة بلغت 46.4 درجة مئوية.

وصنف الموقع ذاته مدينة ” إن صالح ” قائمة المدن الأكثر حرا في العالم في المرتبة الـ 7 بدرجة حرارة وصلت إلى 45.7 درجة مئوية.

في حين تصدر قائمة المدن والمناطق الأكثر حرا في العالم “مطار كويت الدولي” بـ 47 درجة مئوية.