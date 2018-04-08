مدينة صدوق ببجاية تتذكر الشيخ بلحداد قائد مقاومة 1871

أحيا المئات من الأشخاص اليوم الأحد بمدينة صدوق بولاية بجاية ذكرى اعلان الشيخ بلحداد المقاومة ضد المستعمر الفرنسي سنة 1871.

ونظمت بهذه المناسبة العديد من المحاضرات وبثت أفلام عن حياة الشيخ بلحداد.

بحضور جمع غفير من أتباع الطريقة الرحمانية جاؤوا من مختلف الولايات.

كما تم وضع إكليل من الزهور على قبره وقبري أبنائه العزيز ومحند، اللذان قادا معه المقاومة إلى جانب الشيخ المقراني والشيخ بومزراق.

وقاد الشيخ بلحداد المقاومة في سن الثمانين بمساعدة إبنيه والشيخ المقراني. حيث كان تحت إمرتهم ما يقارب 300 ألف مقاتل، ينحدرون من 250 قبيلة ألحقوا خسائر جسيمة بقوات المستعمر.

وبعد أن اعتقل الشيخ بلحداد في جويلية 1871 حكم عليه في أفريل 1873 بالحبس خمس سنوات بسجن قسنطينة.

ولكنه توفي بعد خمسة أيام عن عمر يناهز الثالثة والثمانين عاما.