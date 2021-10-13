إعــــلانات
أخبار العالم

مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

بقلم نادية بن طاهر
مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
جهاز لقياس حرارة الطقس
  • 512
  • 0

سجلت منطقة عرفات بمكة المكرمة، أعلى درجة حرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة الأخيرة، حسب ما كشف عنه مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية.

ونشر ذات المسؤول، بيانات من موقع “eldoradoweather” المتخصص في رصد درجات الحرارة، أظهر أن السعودية سجلت 43 درجة مؤوية، بمنطقة عرفات بمكة المكرمة.

لتحتل بذلك، المركز الأول في قائمة أعلى درجة حرارة مسجلة في العالم، خلال آخر 24 ساعة.

طالع أيضا:

4 مدن جزائرية ضمن TOP 10 للمناطق أعلى درجة حرارة في العالم

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=999973
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر