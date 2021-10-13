مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

سجلت منطقة عرفات بمكة المكرمة، أعلى درجة حرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة الأخيرة، حسب ما كشف عنه مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية.

ونشر ذات المسؤول، بيانات من موقع “eldoradoweather” المتخصص في رصد درجات الحرارة، أظهر أن السعودية سجلت 43 درجة مؤوية، بمنطقة عرفات بمكة المكرمة.

لتحتل بذلك، المركز الأول في قائمة أعلى درجة حرارة مسجلة في العالم، خلال آخر 24 ساعة.

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