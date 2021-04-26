مدينة فرنسية تُكرم محرز وتفتتح ملعبا يحمل إسمه قريبا !

الرياضة
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مدينة فرنسية تُكرم محرز وتفتتح ملعبا يحمل إسمه قريبا ! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يصنع النجم الدولي الجزائري رياض محرز الحدث مؤخرا داخل المستطيل الأخضر وحتى خارجه بفضل تألقه الكبير.

صحيفة “لوباريزيان” ذائعة الصيت في فرنسا، كشفت الأحد أن مدينة سارسال الفرنسية، ستُطلق قريبا إسم رياض محرز على ملعب جديد.

ذات المصدر أضاف أن المدينة التي تُعتبر مسقط رأس لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ستقوم بهذه الخطوة لتكريم الساحر الجزائري.

يُذكر أن بطل إفريقيا رفقة الخضر، بدأ مسيرته الكروية من سارسال ويُعتبر قُدوة للأطفال هناك، ماجعل القائمين على المدينة يُقررون افتتاح ملعب باسمه.


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