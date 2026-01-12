مدينة وهران تُصنف كسابع وجهة سياحية عالمية

احتلت مدينة وهران المرتبة السابعة ضمن التصنيف السنوي لصحيفة نيويورك تايمز لأفضل 52 وجهة سياحية في العالم لسنة 2026.

وكتبت اليومية الأمريكية في تصنيفها لأفضل 52 وجهة سياحية في العالم لسنة 2026 :”في الوقت الذي تفرض فيه الجزائر مكانتها كوجهة سياحية. تشهد وهران، المدينة الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط نهضة ثقافية تمزج بين ماضيها الثري وطاقة جديدة نابضة بالحياة”.

وقد أبرزت الصحيفة المؤهلات التي تزخر بها هذه المدينة التي “تقع على سهول وتلال تطل على مناظر خلابة للبحر الأبيض المتوسط. وتزخر بقصور وحصون من بينها المسرح الجهوي لوهران الذي يعتبر تحفة معمارية يعود تاريخها لقرن من الزمن. تم ترميمها مؤخرا حيث يقدم المسرح برنامجا من العروض المعاصرة”.

ودعت الصحيفة الأمريكية المسافرين إلى التنزه “على طول الواجهة البحرية. التي تحتضن شرفاتها مقاهي ومعارض فنية تستضيف حفلات موسيقية في الهواء الطلق”.

وشهدت وهران التي تعتبر “مهد موسيقى الراي وهي نوع موسيقي من الفلكلور الجزائري”، نهضة كفضاء للإبداع والحياة الليلية.

كما تحتفي مدينة وهران في فصل الصيف، بالمهرجان الوطني لأغنية الراي على مدار أسبوع. ما يؤكد مكانتها كعاصمة للفن الإيقاعي في شمال إفريقيا.

ويضع هذا التصنيف وهران قبل العديد من العواصم الأوروبية، مجسدا بذلك صورة الجزائر “التاريخية والمتطلعة إلى المستقبل”.

كما يعكس هذا النجاح الانتعاش السياحي في البلاد المتميز بارتفاع معتبر في عدد الزوار خلال السنوات الأخيرة.