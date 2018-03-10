مدينة يسر تتذكر عبد القادر علولة

احتفت مدينة يسر ببومرداس اليوم السبت على وقع نشاطات متنوعة و تخليدا بالذكرى 24 لرحيل المسرحي عبد القادر علولة.

وعرف حفل افتتاح التظاهرة التي نظمتها الجمعية الثقافية “سيرتا” للسنة الثانية على التوالي بحضور جمع غفير من محبي الفن الرابع.

كما شهدت إلقاء عدد من المداخلات لمسرحين وفنانين تطرقوا فيها للخصال الفنية والإنسانية للمرحوم علولة.

وعرفت هذه التظاهرة تنظيم يوم دراسي حول مسرح عبد القادر علولة بعنوان “القوال والفعل المسرحي عند علولة “.

سلط من خلاله الضوء على الجانب التقني عند علولة، بداية من كتابة النص المسرحي إلى الإخراج.

مرورا بطريقة العمل مع الممثلين وفن إدارتهم فوق الخشبة.